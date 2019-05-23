В несколько раз за год вырос интерес родителей к сервису контроля детей через смартфон

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-23T09:57:48+03:00

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В восемь раз в Саратовской области вырос интерес родителей к услугам контроля за детьми-школьниками через мобильные телефоны. Об этом на брифинге в «КП-Саратов» рассказал директор саратовского регионального отделения Поволжского филиала ПАО «Мегафон» Андрей Башкевич.

- Сегодня уже 85% детей до десяти лет не могут обойтись без гаджета вообще. Еще год назад цифра была 80%. Для нас, взрослых, смартфон — это инструмент, для них — уже неотъемлемая часть жизни, — констатировал Башкевич.

По его словам, в восемь раз за год возросло число пользователей приложения «Родительский контроль». Это комплексный сервис, который позволяет видеть, где находится ребенок и мониторить интернет-трафик, проходящий через его смартфон.

- Стоимость услуг — всего 5 рублей в день. По летнему отдыху прошлого года мы поняли, что отклик у родителей на это приложение есть.

Все вопросы по нежелательным сайтам, онлайн-буллингу, травле, мошенничеству можно вовремя отследить. Родители несут за ребенка полную ответственность, поэтому если его используют в каких-то деструктивных группах, к ним это тоже относится, — заметил Андрей Башкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU