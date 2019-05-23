2019-05-23T09:57:48+03:00
Общество

В несколько раз за год вырос интерес родителей к сервису контроля детей через смартфон

«Родительский контроль» в телефоне позволяет вовремя узнать о проблемах школьника
Александр Уриевский
Поделиться:
Андрей БашкевичАндрей БашкевичФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В восемь раз в Саратовской области вырос интерес родителей к услугам контроля за детьми-школьниками через мобильные телефоны. Об этом на брифинге в «КП-Саратов» рассказал директор саратовского регионального отделения Поволжского филиала ПАО «Мегафон» Андрей Башкевич.

- Сегодня уже 85% детей до десяти лет не могут обойтись без гаджета вообще. Еще год назад цифра была 80%. Для нас, взрослых, смартфон — это инструмент, для них — уже неотъемлемая часть жизни, — констатировал Башкевич.

По его словам, в восемь раз за год возросло число пользователей приложения «Родительский контроль». Это комплексный сервис, который позволяет видеть, где находится ребенок и мониторить интернет-трафик, проходящий через его смартфон.

- Стоимость услуг — всего 5 рублей в день. По летнему отдыху прошлого года мы поняли, что отклик у родителей на это приложение есть.

Все вопросы по нежелательным сайтам, онлайн-буллингу, травле, мошенничеству можно вовремя отследить. Родители несут за ребенка полную ответственность, поэтому если его используют в каких-то деструктивных группах, к ним это тоже относится, — заметил Андрей Башкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ершове поймали школьников с наркотиками
На железнодорожном переезде в Саратове столкнулись фура и легковушка
Саратовский каратист взял «бронзу» Всероссийского турнира
В Татищево две женщины пострадали в столкновении иномарок
В Саратове у набережной полыхал дом
В Саратов на семейную диспенсеризацию приедет актриса Екатерина Вуличенко
Энгельсские приставы на месяц приостановили работу опасного станка
Наркоман из Советского района попал в тюрьму из-за жалоб жены
Отключена вода в двух районах Саратова
Самые высокие новостройки Саратовской области — в Энгельсе
В Екатериновке из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнуло здание
Приставы вместе с прокурорами арестовали в Саратове «КамАЗ» и Infiniti
В Балашове водитель иномарки протаранил две машины и сбил двух пешеходов
В Саратове замначальника отдела миграции прописал в своем жилище иностранку за взятку
Шестеро пожарных тушили дом в Ершове
В Саратове шестилетнюю девочку сбила иномарка
В Базарном Карабулаке пенсионерка пыталась накормить коноплей кроликов и кур
В Вольске рабочим недоплатили за несуществующий простой
«Роспромгаз» задолжал саратовцам 4 млн рублей зарплаты
На пожаре в Аркадаке пострадали две пенсионерки
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Житель Саратова возмутился низким качеством ремонта дорог
В Пугачеве полыхала заправка