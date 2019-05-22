В Саратовской области убьют 48 волков

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-22T17:31:29+03:00

Такое разрешение охотникам дали в комитете охотхозяйства и рыболовства региона

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В Саратовской области с 21 мая по 30 июня 2019 года проведут мероприятия по регулированию численности волков в охотничьих угодьях.

Как говорится в приказе комитета охотхозяйства и рыболовства региона, охотникам разрешается отстрелить или поймать в капканы 48 волков.

На каждое из 27 охотничьих угодий области составлен план по изъятию. Так, больше всего — пять особей — собрались поймать в Сосновомазинском охотугодье, у остальных от одного до четырех волков.

Отметим, что такие мероприятия, как регулирование численности особей, нужны из-за превышения количества животных, угроз распространений болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU