В Саратовской области убьют 48 волков
В Саратовской области с 21 мая по 30 июня 2019 года проведут мероприятия по регулированию численности волков в охотничьих угодьях.
Как говорится в приказе комитета охотхозяйства и рыболовства региона, охотникам разрешается отстрелить или поймать в капканы 48 волков.
На каждое из 27 охотничьих угодий области составлен план по изъятию. Так, больше всего — пять особей — собрались поймать в Сосновомазинском охотугодье, у остальных от одного до четырех волков.
Отметим, что такие мероприятия, как регулирование численности особей, нужны из-за превышения количества животных, угроз распространений болезней.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU