На Сенном загорелась линия электропередач и светофорный столб

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-22T17:11:17+03:00

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В районе Сенного рынка в Саратове вечером 22 мая произошло возгорание линии электропередач.

Как сообщили очевидцы в редакцию "КП-Саратов", возгорание произошло на одном из столбов на улице Астраханская, недалеко от пересечения с Большой Горной.

На оживленном перекрестке нарушен работа светофора. Вместо нормальной очередности сигналов светодиодные окошки "трехглазого" выдают высокочастотное моргание в произвольном порядке или все сразу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/710382" frameborder="0"></iframe> Светофор на Сенном задымился.

ИСТОЧНИК KP.RU