2019-05-22T17:11:17+03:00
Происшествия

На Сенном загорелась линия электропередач и светофорный столб

Светофор мигает всеми огнями сразу
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В районе Сенного рынка в Саратове вечером 22 мая произошло возгорание линии электропередач.

Как сообщили очевидцы в редакцию "КП-Саратов", возгорание произошло на одном из столбов на улице Астраханская, недалеко от пересечения с Большой Горной.

На оживленном перекрестке нарушен работа светофора. Вместо нормальной очередности сигналов светодиодные окошки "трехглазого" выдают высокочастотное моргание в произвольном порядке или все сразу.

Светофор на Сенном задымился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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