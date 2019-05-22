На Сенном загорелась линия электропередач и светофорный столб
Светофор мигает всеми огнями сразу
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В районе Сенного рынка в Саратове вечером 22 мая произошло возгорание линии электропередач.
Как сообщили очевидцы в редакцию "КП-Саратов", возгорание произошло на одном из столбов на улице Астраханская, недалеко от пересечения с Большой Горной.
На оживленном перекрестке нарушен работа светофора. Вместо нормальной очередности сигналов светодиодные окошки "трехглазого" выдают высокочастотное моргание в произвольном порядке или все сразу.
Светофор на Сенном задымился.
ИСТОЧНИК KP.RU