У саратовца обманом забрали телефон
Преступника задержали
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В отдел полиции № 3 в составе УМВД России по Саратову обратился 39-летний житель областного центра.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на улице Танкистов к мужчине подошел неизвестный и завладел его сотовым телефоном за 7 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 38-летний гражданин, который рассказал, что продал похищенное.
На него завели уголовное дело, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU