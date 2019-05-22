У саратовца обманом забрали телефон

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-22T16:36:17+03:00

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В отдел полиции № 3 в составе УМВД России по Саратову обратился 39-летний житель областного центра.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на улице Танкистов к мужчине подошел неизвестный и завладел его сотовым телефоном за 7 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 38-летний гражданин, который рассказал, что продал похищенное.

На него завели уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU