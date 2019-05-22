2019-05-22T16:29:09+03:00
Общество

Энгельсские инвалиды стали победителями международного конкурса танцев

Состязания прошли в Сочи
Дарья Вострикова
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С 15 по 22 мая в Сочи прошел Всероссийский отборочный этап VII Международного благотворительного танцевального фестиваля INCLUSIVE DANCE.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, победу одержали танцевальные коллективы «Ритмы танца» и «Антарес» Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Они исполнили номера «В джазе только девушки» и «Колыбельная».

Теперь победители выступят в соревнованиях «Большой Кубок Inclusive Dance» VII Международного благотворительного танцевального фестиваля, которые состоятся в рамках заключительных мероприятий 26-29 октября 2019 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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