2019-05-22T16:15:00+03:00
Происшествия

Экс-директор института в Саратове присвоил себе более 330 тыс. рублей

Он фиктивно устроил на работу внучку и получал за нее зарплату
Ольга Муравлёва
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В Кировском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора научно-исследовательского института. Его подозревают в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.

- Следствие считает, что мужчина с ноября 2006 по июнь 2015 года фиктивно трудоустроил в возглавляемое им учреждение внучку на должность стажера-исследователя, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Гражданин знал, что родственница в НИИ работать не будет, а ее зарплату из средств федерального бюджета он забирал себе.

Таким образом, экс-директор присвоил себе более 330 тыс. рублей, пока его не поймали сотрудники УФСБ региона.

Расследование в отношении гражданина продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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