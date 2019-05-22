Экс-директор института в Саратове присвоил себе более 330 тыс. рублей
В Кировском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора научно-исследовательского института. Его подозревают в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.
- Следствие считает, что мужчина с ноября 2006 по июнь 2015 года фиктивно трудоустроил в возглавляемое им учреждение внучку на должность стажера-исследователя, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Гражданин знал, что родственница в НИИ работать не будет, а ее зарплату из средств федерального бюджета он забирал себе.
Таким образом, экс-директор присвоил себе более 330 тыс. рублей, пока его не поймали сотрудники УФСБ региона.
Расследование в отношении гражданина продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU