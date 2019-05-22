В Саратове спустя 52 года отремонтируют театр кукол «Теремок»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-22T16:04:44+03:00

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В Саратове проведут капремонт театра кукол «Теремок» в рамках реализации национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, последний раз здесь обновляли зрительный зал и кресла 17 лет назад. В 2011 году новый вид приобрел фасад, а в 2012 году фойе второго этажа театра и кассовый зал.

В 2011-2012 годах были отремонтированы зрительские и служебные туалеты. В 2012 году также был произведен ремонт гардероба.

Последний раз капремонт здесь был в 1967 году. В негодность пришли внутренние коммуникации, служебные помещения и интерьеры.

Сейчас смета находится на экспертизе. В рамках капитального ремонта планируется укрепление фундамента, замена фасада, всех коммуникаций, сценического и технологического оборудования, замена кресел в зрительном зале.

В 2021 году Саратовский театр кукол «Теремок» начнет юбилейный 85-й творческий сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU