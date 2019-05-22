Балаковская АЭС заняла первое место в номинации «Социальная безопасность» по итогам конкурса «Лучшая АЭС-2018»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-22T15:57:42+03:00

Станция продемонстрировала не только производственную безопасность и эффективность, но и социальную стабильность

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Балаковская атомная станция стала победителем в номинации «Социальная безопасность» по итогам конкурса «Лучшая АЭС-2018». Об этом было объявлено на конференции по подведению итогов коллективного договора концерна «Росэнергоатом», которая прошла в Волгодонске на площадке Ростовской АЭС.

Как и в предыдущие годы, в 2018-м, Балаковская АЭС демонстрировала не только производственную безопасность и эффективность, но и социальную стабильность. На предприятии реализован обширный комплекс мер, направленных на улучшение условий и охраны труда персонала. На эти цели в 2018 году было направлено более 9 млн рублей. Ярким свидетельством системной работы в этом направлении является отсутствие на Балаковской АЭС уже на протяжении 14 лет несчастных случаев, производственного травматизма и профзаболеваний персонала.

Поддержание здоровья работников Балаковской АЭС является непременным элементом социальной безопасности предприятия. Это целая система, в основе которой лежит профилактика — обязательные первичные и периодические медицинские осмотры, реабилитационные мероприятия. Все обязательства по социальной защите персонала, предусмотренные коллективным договором, в прошлом году выполнены в полном объеме. 1 131 человек по льготным путевкам прошли курс санаторно-курортного лечения в здравницах Черноморского побережья Кавказа, Кавказских Минеральных Вод и на базе собственного санатория-профилактория.

С 2011 года на предприятии действует корпоративная программа улучшения жилищных условий работников, на реализацию которой уже направлено более 255 млн рублей. За этот период более 400 работников станции приобрели собственное жилье на льготных условиях.

На Балаковской АЭС созданы все условия для занятий физкультурой и спортом в лучших физкультурно-оздоровительных комплексах города Балаково. Все работники предприятия застрахованы от несчастных случаев по договору коллективного страхования, а также по договору добровольного медицинского страхования. Реализуются обширные программы социальной поддержки молодых работников и работников, вышедших на пенсию.

На конференции трудового коллектива дивизиона также был вручен памятный знак Балаковскому филиалу Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» (МООВК) — за второе место в конкурсе «Лучшие региональные ветеранские организации по итогам 2018 года». Сегодня в организации ветеранов Балаковской АЭС состоят 1 679 бывших работников АЭС и Балаковоатомэнергоремонта. Среди основных направлений деятельности ветеранской организации предприятия — участие в решении социально-бытовых проблем ветеранов, организация медицинского и санаторно-курортного лечения, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU