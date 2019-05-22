На крестный ход перекроют центр Саратова
Ограничения продлятся четыре часа
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В Саратове в пятницу, 24 мая, перекроют центр города на время крестного хода.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, процессия пойдет от храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия у СГУ имени Чернышевского до Поклонного креста Святым равноапостольных Кирилла и Мефодия на Театральной площади.
Ограничения в движении продлятся с 9:00 до 12:00.
Исключения составляют транспорт, который задействован в проведении мероприятий, и тот, что следует на выполнение неотложных заданий.
ИСТОЧНИК KP.RU