2019-05-22T15:52:39+03:00
Общество

На крестный ход перекроют центр Саратова

Ограничения продлятся четыре часа
Дарья Вострикова
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В Саратове в пятницу, 24 мая, перекроют центр города на время крестного хода.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, процессия пойдет от храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия у СГУ имени Чернышевского до Поклонного креста Святым равноапостольных Кирилла и Мефодия на Театральной площади.

Ограничения в движении продлятся с 9:00 до 12:00.

Исключения составляют транспорт, который задействован в проведении мероприятий, и тот, что следует на выполнение неотложных заданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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