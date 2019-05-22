Панков: Для помощи обманутым дольщикам создадут фонды

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-22T15:51:31+03:00

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Сегодня, 22 мая, депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» о проблеме обманутых дольщиков.

- Большую работу проводит спикер думы Володин. У нас в регионе все проблемные объекты распределены между депутатами. Регулярно встречаемся с дольщиками. Сегодня дума рассматривает инициативу моих коллег депутатов, которая предлагает прозрачный и доступный механизм решения проблем обманутых дольщиков. Регионы получат возможность создавать фонды для завершения строительства проблемных объектов и осуществления выплат, если нельзя завершить строительство. Фонды будут действовать строго в рамках закона и интересах граждан. Приняты еще ряд норм, усиливающих контроль за строительством объектов, — подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU