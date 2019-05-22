Под Саратовом пьяный водитель опрокинул авто и погубил двух пассажиров

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-22T14:16:18+03:00

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На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области погибли два человека в ДТП.

- По предварительным данным, пьяный водитель за рулем Mercedes не справился с управлением и опрокинул авто. Погибли двое пассажиров, а сам шофер получил различные травмы, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На месте аварии работают ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU