Под Саратовом пьяный водитель опрокинул авто и погубил двух пассажиров
Сам шофер «Мерседеса» получил травмы
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На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области погибли два человека в ДТП.
- По предварительным данным, пьяный водитель за рулем Mercedes не справился с управлением и опрокинул авто. Погибли двое пассажиров, а сам шофер получил различные травмы, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
На месте аварии работают ГИБДД и следственно-оперативная группа.
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ИСТОЧНИК KP.RU