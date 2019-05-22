ГИБДД в Саратове будет искать таксистов-гастарбайтеров
В Саратове Госавтоинспекция 23 и 24 мая проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Такси».
- В эти дни сотрудники дорожной полиции будут проверять документы водителей, прежде всего, на нарушение миграционного законодательства, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГИБДД.
Также установят наличие технической исправности остановленных машин и посмотрят, пристегнуты ли пассажиры и сидят ли дети в специальных креслах.
В Госавтоинспекции напомнили, что на водителях такси лежит большая ответственность за жизнь и здоровье граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU