ГИБДД в Саратове будет искать таксистов-гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-22T13:54:55+03:00

Два дня в облцентре будет проходить спецоперация «Такси»

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В Саратове Госавтоинспекция 23 и 24 мая проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Такси».

- В эти дни сотрудники дорожной полиции будут проверять документы водителей, прежде всего, на нарушение миграционного законодательства, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГИБДД.

Также установят наличие технической исправности остановленных машин и посмотрят, пристегнуты ли пассажиры и сидят ли дети в специальных креслах.

В Госавтоинспекции напомнили, что на водителях такси лежит большая ответственность за жизнь и здоровье граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU