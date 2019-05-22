Парня из Пугачева ждет тюрьма за уклонение от армии
Он не являлся в комиссариат
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В Пугачеве завершено расследование уголовного дело по обвинению 21-летнего молодого человека, уклоняющегося от службы в армии.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в октябре 2018 года парня должны были призвать. Он решил больше не заходить в комиссариат, сотрудники которого нашли его и вручили повестку. После этого события он ушел из дома и даже родственники не знали, где он находится.
Уклониста задержали. Он признал свою вину еще до начала следствия.
Сейчас уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU