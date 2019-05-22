В Балашове «Городское ЖКХ» оштрафовали за незаконный рост цен на «коммуналку»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-22T13:45:11+03:00

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Прокуратура Балашова выявила нарушения соблюдения законодательства о порядке тарифообразования при начислении платы за коммунальные услуги, предоставленные жителям в первом квартале 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, МКУ МО Балашова «Городское ЖКХ» незаконно повысило цены на тарифы по водоснабжению.

Суд обязал организацию отдать 50 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU