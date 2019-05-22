В Саратовской области вырастили более 12,5 тыс. тонн овощей

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-22T13:03:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области 10 тепличных хозяйств в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском муниципальных районах произвели более 12,5 тыс. тонн овощей, большая часть из которых приходится на огурцы и томаты.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, общая площадь комплексов составляет почти 113 гектар.

Всего за прошлый год было выращено более 37,8 тыс. тонн овощей закрытого и открытого грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU