В Саратовской области вырастили более 12,5 тыс. тонн овощей
В регионе работает 10 тепличных хозяйств
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В Саратовской области 10 тепличных хозяйств в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском муниципальных районах произвели более 12,5 тыс. тонн овощей, большая часть из которых приходится на огурцы и томаты.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, общая площадь комплексов составляет почти 113 гектар.
Всего за прошлый год было выращено более 37,8 тыс. тонн овощей закрытого и открытого грунта.
ИСТОЧНИК KP.RU