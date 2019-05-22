2019-05-22T12:54:34+03:00
Происшествия

В Саратовской области в мае резко увеличилось число погибших на дорогах детей

В Саратове количество пострадавших в ДТП детей выросло вдвое
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Алексей Строгов и Елена Морозова в пресс-центре "КП-Саратов"Алексей Строгов и Елена Морозова в пресс-центре "КП-Саратов"Фото: Екатерина Семенова
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С января по апрель 2019 года в Саратовской области произошло 76 ДТП с участием детей, в них 77 несовершеннолетних получили травмы, 1 погиб. При этом 39 детей были пассажирами (7 из не были пристегнуты), 12 детей сбили, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Этой тяжелой статистикой поделилась с журналистами в пресс-центре «КП-Саратов» 22 мая Елена Морозова, инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

- За май в Саратовской области статистика выросла уже до 5 погибших детей на дорогах. Это 2 пешехода, 1 пассажир авто и велосипедистка, — рассказала Морозова.

Всплеск травматизма связан именно с увеличившимся количеством скутеристов и велосипедистов на дорогах. В мае произошло уже 10 ДТП с наездами на юных велосипедистов, 12-летняя девочка погибла в Петровском районе. В основном на двухколесном транспорте на дорогах страдают дети 10-12 лет, которым вообще запрещено выезжать на проезжую часть.

- Если вы выполняете мечту ребенка и покупаете ему велосипед подумайте прежде, а где он будет кататься на нем. Покупая велосипед помните, либо вы совместно будете кататься, либо ребенок будет на нем только там, где нет машин — в сквере, в парке, на закрытой территории.

Для скутера нужно разрешение на вождение и надо этому учиться, при чем, профессионально, прежде чем выпускать подростка на проезжую часть. Велосипед самое незащищенное транспортное средство. Скутеры и мопеды — страшный транспорт, который может искалечить всю жизнь ребенку.

Мы стараемся объехать как можно больше школ города и области с лабораторией безопасности — микроавтобусом с техническим оборудованием по безопасности дорожного движения, рассказать о том, как надо вести себя на дорогах, — заметила Елена Морозова.

Ее поддержал врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по Саратову Алексей Строгов. По его словам 30% всех происшествий в области приходится на областной центр.

За 4 месяца в Саратове произошло 22 ДТП, в которых 23 ребенка от 8 до 16 лет получили травмы. За май - 13 подобных аварий, 12 детей пострадали, 2 ребенка погибли.

- Общественность играет большую роль, если вы видите, что поехал ребенок на дорогу из двора — звоните в дежурную часть.

Завтра будет последний звонок. В первую очередь каждый организатор перевозки детей в этот день должен проверить, если ли у водителей разрешение на такие перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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