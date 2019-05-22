В Вольске с памятника культуры снесут вывески и кондиционер

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-22T12:48:51+03:00

Их повесили на доме священника

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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия на территории Вольского муниципального района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что на объекте культурного наследия регионального значения «Дом священника начала 19 в.» установили кондиционер и вывески.

По решению суда их снесут до 31 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU