В Вольске с памятника культуры снесут вывески и кондиционер
Их повесили на доме священника
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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия на территории Вольского муниципального района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что на объекте культурного наследия регионального значения «Дом священника начала 19 в.» установили кондиционер и вывески.
По решению суда их снесут до 31 августа 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU