Изменилось расписание автобусов Саратов — Аткарск

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-22T12:44:59+03:00

Каждый день будут ходить несколько рейсов

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Начиная с пятницы, 24 мая, пригородные автобусы №601-1 «Саратов — Аткарск» будут ходить по новому расписанию.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве транспорт и дорожного хозяйства Саратовской области.

Из облцентра можно будет уехать в 06:00, 07:00, 08:00, 11:15, 12:20, 14:30, 16:00 и 19:00. Обратно — в 06:00, 08:10, 09:00, 10:35, 13:15, 14:10, 16:30 и 18:00.

Добраться до Аткарска можно на электричках? № 601 «Аткарск – Саратов», № 631 «г. Саратов – р.п. Турки», № 666 «Саратов – Ртищево» и № 668 П-Э «Екатериновка – Саратов».

ИСТОЧНИК KP.RU