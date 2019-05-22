2019-05-22T13:10:23+03:00
Общество

Названы самые оползневые участки в Саратове

Опасная ситуация сохранится все лето
Дарья ВостриковаЕкатерина Семенова
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Сегодня, 22 мая, в мэрии Саратова председатель комитета по строительству и инженерной защите администрации Павел Овчинников рассказал, что на территории города существуют более 30 оползней общей площадью 500 гектаров. Этой весной некоторые из них активизировались.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в южном районе Саратова 80-метровый оползень Смирновского ущелья продолжает распространяться вверх по склону и вширь. При этом в его зоне расположены 12 частных домов. Поэтому существующий противооползневый проект, который включает в себя строительство подпорной стенки, требует доработки.

Оползню в Октябрьском ущелье, длиной 180 и шириной 220 м, требуется строительство сооружений, которые будут его останавливать. На эти цели необходимо 90 млн рублей. Сейчас подвижки сползания грунта замедлились, но полностью не прекратились. В зоне риска находятся 15 домов.

Ситуация в поселке Нефтяной также продолжает оставаться сложной. В 2008 году там уже построили противооползневые сооружения на одном участке длиной 100 м. Однако необходимо продолжить работы и возвести их на оставшихся 300 м.

Также на совещании шла речь про оползни на улице Сиреневая, в районе областной психиатрической больницы. Последний активизируется в период затяжных дождей и снеготаяния. Стоимость работ для его стабилизации составит более 200 млн рублей, при этом потребуется демонтаж ЛЭП.

В центральном районе Саратова опасным является участок в Глебучевом овраге: улицы Безымянная, Посадского, 1-й Магнитный проезд. Оползни здесь, несмотря на небольшие размеры, приводят к разрушениям 1-2-этажных домов и повреждению инженерных коммуникаций.

В севером районе стабильно возникают оползни вдоль Волгоградского водохранилища до Маханного оврага. Оползни здесь носят имена: Пчелка, Новопчелка, Зоналка, Питомник и Сеча. Так, в 1996 году Пчелка разрушила семь дач. В 2019 году также пострадали несколько домов в Затоне.

По словам Павла Овчинникова, ситуация с оползнями в Саратове остается напряженной и, скорее всего, сохранится все лето. Наибольшее количество их расположено в Волжском районе, они тянутся от поселка Затон до села Усть-Курдюм.

Мэр Саратова Михаил Исаев предложил не давать земли в этих местах дачникам, чтоб не доводить до опасных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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