Саратовцу дали 3,5 года тюрьмы за сбитого насмерть пешехода
Он скончался в больнице
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Суд признал 19-летнего саратовца виновным в нетрезвой езде с нарушением правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 6:45 мужчина ехал на своем ВАЗ-2121 по Лунной улице, где сбил 53-летнего пешехода, повредив ему внутренние органы.
От полученных травм потерпевший погиб в больнице. Нерадивому водителю дали 3,5 года колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU