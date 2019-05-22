Саратовцу дали 3,5 года тюрьмы за сбитого насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-22T12:59:08+03:00

Он скончался в больнице

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Суд признал 19-летнего саратовца виновным в нетрезвой езде с нарушением правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 6:45 мужчина ехал на своем ВАЗ-2121 по Лунной улице, где сбил 53-летнего пешехода, повредив ему внутренние органы.

От полученных травм потерпевший погиб в больнице. Нерадивому водителю дали 3,5 года колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU