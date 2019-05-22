Жителя Новоузенска обязали отработать нетрезвую езду
Такое решение принял суд
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Суд признал виновным 48-летнего жителя Новоузенска в пьяной езде.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в октябре 2018 года мужчину уже штрафовали за это же правонарушение на 30 тыс. рублей и лишили прав.
Однако 22 февраля он вновь взялся за старое, сел в автомобиль Geely и отправился колесить по городу, где его остановил дорожный патруль.
Ему назначили 120 часов обязательных работ и лишили прав на год.
ИСТОЧНИК KP.RU