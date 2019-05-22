Жителя Новоузенска обязали отработать нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-22T12:37:06+03:00

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Суд признал виновным 48-летнего жителя Новоузенска в пьяной езде.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в октябре 2018 года мужчину уже штрафовали за это же правонарушение на 30 тыс. рублей и лишили прав.

Однако 22 февраля он вновь взялся за старое, сел в автомобиль Geely и отправился колесить по городу, где его остановил дорожный патруль.

Ему назначили 120 часов обязательных работ и лишили прав на год.

ИСТОЧНИК KP.RU