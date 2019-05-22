В Саратове ищут родственников погибших участников ВОВ

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-22T12:13:03+03:00

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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и поисковый отряд «Обелиск» разыскивают родственников двух погибших участников Великой отечественной войны.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минспорте, Петр Григорьевич Воробьев родился в 1924 году в деревне Малая Екатериновка. На войну его призвали в 1942 году, был ефрейтором, командиром роты автоматчиков 119 танкового полка 10 Армии Западного фронта.

Петр Григорьевич умер от ран в госпитале 15 августа 1943 года и похоронен в братской могиле деревни Крутая Угранского района Смоленской области. 20 августа 1943 года его наградили медалью «За отвагу». Останки погибшего поднял отряд «Обелиск» в 2011 году и в 2012 перезахоронил в братской могиле на Поле Памяти в селе Знаменка.

Также разыскиваются родственники Петра Андреевича Семенова. Он родился в 1904 году в селе Большой Карай Романовского района (по другим данным, в селе Пинеровка).

До войны он жил в дом №15 в переулке Луначарский села Пинеровка или в селе Большой Карай.

Был женат на Пелагее Евдокимовне Семеновой, а по другим данным, на Акулине Алексеевне Семеновой.

Петра Андреевича призвали на фронт в августе 1941 года, был красноармейцем 6 гвардейского мотострелкового полка 3 гвардейской мотострелковой дивизии.

Его убили 11 августа 1942 года в Кармановском районе Смоленской области, к юго-западу от деревни Большие Носовые.

Его останки подняли в деревне Пудыши в Гагаринском районе в апреле 2012 года и перезахоронили в деревне Петушки.

Если кто-то знает родственников участников ВОВ, их просят сообщить об этом Розе Фаттаховой, волонтеру поискового отряда «Обелиск» по номеру 8-903-089-75-79 или начальнику отдела патриотического воспитания и профилактической работы Минспорта Саратовской области Людмиле Анатольевне Соловьевой: 8 (8452) 26-19-62.

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ИСТОЧНИК KP.RU