В Саратове и Энгельсе пройдет Всероссийский велопарад

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-24T15:40:01+03:00

Областной центр в третий раз примет участие в акции

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В воскресенье, 26 мая, в Саратове начнет старт Всероссийский велопарад.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном правительстве, участники акции двинутся в 11:30 от Театральной площади, поедут по Московской, на Радищева повернут на Волжскую до Некрасова, от Некрасова до Московской оттуда до Чернышевского, от Чернышевского до Большой Горной, чтобы прибыть к мосту Саратов — Энгельс и до Энгельса.

Все желающие в возрасте от 14 лет со скоростью 15 км/ч проедут 15 км, старт и финиш движения будет на Театральной площади. Попробовать свои силы хотят около 5 тыс. человек.

Напомним, что в связи с проведением велопарада в городах ограничат движение на нескольких улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU