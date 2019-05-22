2019-05-22T12:26:13+03:00
Общество

На время велопарада перекроют ряд улиц в Саратове и Энгельсе

Ограничения продлятся почти до вечера
Дарья Вострикова
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В воскресенье, 26 мая, через Саратов и Энгельс поедут участники Всероссийского велопарада.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве, в связи с этим будут перекрыты с 11:00 до 15:00 несколько дорог в облцентре по адресам:

- улица Горького на участке дороги от Киселева до Московской,

- улица Московская на участке дороги от Горького до Чернышевского,

- улица Радищева на участке дороги от Московской до Волжской,

- улица Волжская на участке дороги от Радищева до Некрасова,

- улица Некрасова на участке дороги от Волжской до Московской,

- улица Чернышевского на участке дороги от Московской до Соколовой,

- улица Большая Горная на участке дороги от Чернышевского до моста Саратов — Энгельс,

- улица Соколовая на участке дороги от моста Саратов — Энгельс до Чернышевского.

В Энгельсе остановят движение на Лесозаводской улице.

Кроме того, с 8:30 до 16:00 нельзя ставить машину на Театральной площади от Радищева до Горького и на улице Киселева от Вольской до Горького.

Мост также закроют с 11:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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