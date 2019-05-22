2019-05-22T11:46:11+03:00
Недвижимость

Сотрудники АО «Управление отходами» прошли обучение основам экологической безопасности

Экологическое просвещение является неотъемлемой частью работы
Екатерина Семенова
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Более 40 сотрудников АО «Управление отходами» прошли курсы повышения квалификации по теме «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности». Обучение организовано на базе саратовского филиала ПМФ ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» министерства труда и социальной защиты РФ.

Одним из ключевых приоритетов компании является соблюдение высочайших стандартов в области охраны окружающей среды. В связи с этим во всех районах присутствия компании специалисты всех категорий: руководители мусороперерабатывающих комплексов, диспетчеры, водители спецтехники, машинисты, подсобные рабочие, операторы конвейерных линий, прессов и уплотнителей регулярно проходят необходимое обучение и подтверждают свою квалификацию в сфере экологической безопасности.

Саратовский филиал АО «Управление отходами» не только создает в регионе современную систему коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, но и в рамках концессионных обязательств обучает и пропагандирует деятельность, направленную на защиту экологии. Экологическое просвещение сотрудников и жителей области в целом является неотъемлемой частью работы филиала, так как саратовский филиал АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность в рамках рекомендаций в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанных и опубликованных Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ). Минимизация воздействия на окружающую среду — одно из приоритетных направлений деятельности компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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