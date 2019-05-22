Братоубийцу из Энгельса отправили в колонию на 9,5 года

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-22T11:42:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 19-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, юношу признали виновным в убийстве брата.

Суд установил, что 9 октября 2017 года парень поссорился со своим 28-летним двоюродным братом. Причиной стал старый семейный конфликт. Вечером того же дня младший приехал к старшему домой в Мурманский проезд Энгельса и там один раз ударил его шампуром в живот. Пострадавший был госпитализирован, но умер через несколько дней.

Несмотря на то, что злоумышленник не признал своей вины, суд счел собранных доказательств достаточными для вынесения приговора.

Братоубийцу отправили в колонию строгого режима на 9,5 года. Наказание не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU