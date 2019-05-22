Панков: Поворот в круговорот

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-22T11:21:50+03:00

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Депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, который озаглавил «Поворот в круговорот».

- Понимая отсутствие средств в области и проблему достройки домов обманутых дольщиков, пришел на доклад к Володину. Такое бывает редко, совсем редко. Можно сказать, почти не бывает. Был послан? Да нет, до этого дело не дошло, он человек культурный и сдержанный. Но было стыдно. Не столько за себя, сколько за Минстрой области. Они просят 17 млрд рублей на достройку 26 домов.

Резонно Володин задал вопрос, почему так? Он строит в Елшанке благотворительный дом на 295 квартир. Полностью с отделкой. Строительство для строительной компании рентабельно. И честно сказать, стало стыдно, что стоимость квадратного метра, предложенная Минстроем, в разы превышает стоимость того дома, что строит Володин. О, ужас, в 4-6 раз были бы выше затраты. О каком доверии тогда можно было бы говорить? Поэтому уже в следующих пересчетах стоимость была ниже — 10 млрд рублей.

Во избежание и против лукавства, а также кое-кого спасая от лишних вопросов правоохранительных органов, в пятницу проведу встречу с Минстроем и строителями. С вечным вопросом: будем доброе сеять или кого-то сажать? Аграрии всегда говорят что лучше сеять, чем кого-то сажать. Посмотрим, как думают наши строители. Это шутка. Хотя если не смогут строить наши организации, это плохо. Могут набежаться и те, что из других регионов, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU