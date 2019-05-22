У 241 тыс. школьников Саратовской области завтра закончится учебный год

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-22T11:07:23+03:00

Последний звонок прозвенит для 22 тыс. девятиклассников и более 10 тыс. 11-классников

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У 241 тыс. школьников Саратовской области завтра, 23 мая, заканчивается учебный год.

- В этом году последний звонок прозвенит для 22 тыс. девятиклассников и более 10 тыс. 11-классников, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона.

Напомним, в учебном году 2018-2019 свои двери открыли новые учреждения, которые совокупно дали области 3 675 ученических мест и 500 — рабочих. Среди них школа «Аврора» в Солнечном-2, Школа нового века в микрорайоне «Шурова гора», новые корпуса гимназии №№7 и 89, музыкально-эстетического лицея имени Шнитке.

Отметим также, что на последний звонок весь день, 23 мая, в магазинах региона не продается алкоголь.

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ИСТОЧНИК KP.RU