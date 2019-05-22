2019-05-22T11:07:23+03:00
Общество

У 241 тыс. школьников Саратовской области завтра закончится учебный год

Последний звонок прозвенит для 22 тыс. девятиклассников и более 10 тыс. 11-классников
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

У 241 тыс. школьников Саратовской области завтра, 23 мая, заканчивается учебный год.

- В этом году последний звонок прозвенит для 22 тыс. девятиклассников и более 10 тыс. 11-классников, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона.

Напомним, в учебном году 2018-2019 свои двери открыли новые учреждения, которые совокупно дали области 3 675 ученических мест и 500 — рабочих. Среди них школа «Аврора» в Солнечном-2, Школа нового века в микрорайоне «Шурова гора», новые корпуса гимназии №№7 и 89, музыкально-эстетического лицея имени Шнитке.

Отметим также, что на последний звонок весь день, 23 мая, в магазинах региона не продается алкоголь.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области вырастили более 12,5 тыс. тонн овощей
В Саратовской области в мае резко увеличилось число погибших на дорогах детей
В Вольске с памятника культуры снесут вывески и кондиционер
Изменилось расписание автобусов Саратов — Аткарск
Названы самые оползневые участки в Саратове
Саратовцу дали 3,5 года тюрьмы за сбитого насмерть пешехода
Жителя Новоузенска обязали отработать нетрезвую езду
В Саратове ищут родственников погибших участников ВОВ
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №9
На время велопарада перекроют ряд улиц в Саратове и Энгельсе
В Саратовской области горели дом и двор
Сотрудники АО «Управление отходами» прошли обучение основам экологической безопасности
Братоубийцу из Энгельса отправили в колонию на 9,5 года
В Базарном Карабулаке тушили крупный пожар
Панков: Поворот в круговорот
Дети Саратова могут бесплатно попасть в десять лагерей
В Петровске приставы опечатали слишком шумный склад
Уголовное дело против адвоката из Пугачева было закрыто после извинений
В Саратове чаще всего тонут молодые мужчины в Волжском районе
Три убитых кабана обошлись браконьеру из Вольского района в три года условки
В Саратове перестали ходить трамваи №6
Теплоснабжающие организации Саратова задолжали за газ 307 млн рублей
Судебный пристав в Саратовской области присваивал деньги должников и не брезговал взяткой
В Энгельсе три молодых парня попались на серийной краже аккумуляторов
Украденным шампуням быстро нашли покупателей на улицах Саратова