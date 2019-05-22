В Петровске приставы опечатали слишком шумный склад
В Петровском районе судебные приставы опечатали склад магазина ИП из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.
- Причиной решения суда о временном приостановлении работы склада стало превышение уровня шума при ежедневной разгрузке товара и создание препятствий для проезда машин, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП области.
Склад индивидуальной предпринимательницы опечатали на 90 дней. До его открытия приставы будут смотреть на то, как женщина соблюдает требования суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU