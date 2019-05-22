Уголовное дело против адвоката из Пугачева было закрыто после извинений
В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении члена адвокатской палаты региона.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его обвиняли в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба.
По версии следствия, с августа по октябрь 2018 года адвокат из Пугачева оказывал услуги 24-летнему подозреваемому мужчине. Он потребовал от подзащитного 50 тыс. рублей, пообещав передать деньги стражам порядка. Якобы те помогут избежать лишения свободы.
Клиент адвоката рассказал правоохранительным органам о поступившем ему предложении, и 24 октября состоялась передача денег под контролем сотрудников УФСБ региона.
Во время предварительного следствия адвокат полностью признал вину, извинился перед потерпевшим и полностью возместил ущерб. Уголовное дело было прекращено после примирения сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU