Уголовное дело против адвоката из Пугачева было закрыто после извинений

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-22T10:35:49+03:00

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В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении члена адвокатской палаты региона.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его обвиняли в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, с августа по октябрь 2018 года адвокат из Пугачева оказывал услуги 24-летнему подозреваемому мужчине. Он потребовал от подзащитного 50 тыс. рублей, пообещав передать деньги стражам порядка. Якобы те помогут избежать лишения свободы.

Клиент адвоката рассказал правоохранительным органам о поступившем ему предложении, и 24 октября состоялась передача денег под контролем сотрудников УФСБ региона.

Во время предварительного следствия адвокат полностью признал вину, извинился перед потерпевшим и полностью возместил ущерб. Уголовное дело было прекращено после примирения сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU