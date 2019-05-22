Три убитых кабана обошлись браконьеру из Вольского района в три года условки
В Вольске Саратовской области вынесен приговор браконьеру.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, жителя села Калмантай признали виновным в незаконной охоте.
Преступление было совершено в январе 2019 года. Без лицензии и путевки мужчина отправился в Котлоярское охотхозяйство ООО» Автотрасса». Из гладкоствольного ружья ИЖ-27М 12-го калибра он тремя выстрелами убил трех кабанов.
После этого на снегоходе Polaris Widetrak Lx с прицепленными санями браконьер привез туши животных во двор к своему знакомому.
Общая сумма ущерба составила 390 тыс. рублей.
Суд приговорил мужчину к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком, а также его на два года лишили права на охоту.
ИСТОЧНИК KP.RU