Три убитых кабана обошлись браконьеру из Вольского района в три года условки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-22T10:30:50+03:00

Он причинил ущерб охотничьему хозяйству в 390 тыс. рублей

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В Вольске Саратовской области вынесен приговор браконьеру.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, жителя села Калмантай признали виновным в незаконной охоте.

Преступление было совершено в январе 2019 года. Без лицензии и путевки мужчина отправился в Котлоярское охотхозяйство ООО» Автотрасса». Из гладкоствольного ружья ИЖ-27М 12-го калибра он тремя выстрелами убил трех кабанов.

После этого на снегоходе Polaris Widetrak Lx с прицепленными санями браконьер привез туши животных во двор к своему знакомому.

Общая сумма ущерба составила 390 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком, а также его на два года лишили права на охоту.

ИСТОЧНИК KP.RU