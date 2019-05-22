В Саратове перестал ходить трамвай №6

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-22T09:55:07+03:00

Это связано с работами по прорезке деревьев и перетяжке проводов

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В Саратове сегодня, 22 мая, трамвай маршрута №6 прекратил свое движение.

- Такие меры пришлось принять из-за работ по прорезке деревьев и перетяжке контактного провода от остановки «Стрелка» (на 8-й Дачной) до школы №52, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Работы планируется завершить до 14:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU