Отключена вода в Ленинском районе Саратова
На водосетях — авария
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 22 мая, отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», рабочие предприятия ликвидируют повреждения на городском водоводе.
Ориентировочно до 20 часов не будет воды у абонентов нескольких улиц: проспект Строителей, Куприянова, Центральная, Шехурдина, Уфимцева и Тархова.
Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о коммунальных фонтанах на улице Тархова.
ИСТОЧНИК KP.RU