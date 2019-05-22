Отключена вода в Ленинском районе Саратова

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-22T09:14:31+03:00

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 22 мая, отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», рабочие предприятия ликвидируют повреждения на городском водоводе.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды у абонентов нескольких улиц: проспект Строителей, Куприянова, Центральная, Шехурдина, Уфимцева и Тархова.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о коммунальных фонтанах на улице Тархова.

ИСТОЧНИК KP.RU