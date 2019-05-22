Под Саратовом легковушка столкнулась с фурой: погиб молодой мужчина
ДТП случилось в Пугачевском районе
.
Изменить размер текста:
В Пугачевском районе Саратовской области сегодня утром, 22 мая, произошло столкновение легкового автомобиля и фуры.
- ДТП случилось в 5:45. Погиб 30-летний мужчина, больше никого не госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.
Водитель легковушки вылетел на встречку и угодил под фуру. Смертельный инцидент произошел между селом Березово и поселком Заволжский.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU