Под Саратовом легковушка столкнулась с фурой: погиб молодой мужчина

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-22T09:06:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пугачевском районе Саратовской области сегодня утром, 22 мая, произошло столкновение легкового автомобиля и фуры.

- ДТП случилось в 5:45. Погиб 30-летний мужчина, больше никого не госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

Водитель легковушки вылетел на встречку и угодил под фуру. Смертельный инцидент произошел между селом Березово и поселком Заволжский.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU