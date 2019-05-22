После четырехдневной пьянки саратовец упал с балкона

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-22T08:22:46+03:00

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На улице Орджоникидзе, 8а в Саратове мужчина упал с балкона своей квартиры на втором этаже.

- Гражданина обнаружили сотрудники ППС. Выяснилось, что он с друзьями четыре дня пил и не выходил из дома, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В один момент хозяин квартиры вышел на балкон, не удержал равновесие и упал.

Сотрудники Центра медицины катастроф госпитализировали пострадавшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU