После четырехдневной пьянки саратовец упал с балкона
Пострадавшего госпитализировали
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На улице Орджоникидзе, 8а в Саратове мужчина упал с балкона своей квартиры на втором этаже.
- Гражданина обнаружили сотрудники ППС. Выяснилось, что он с друзьями четыре дня пил и не выходил из дома, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В один момент хозяин квартиры вышел на балкон, не удержал равновесие и упал.
Сотрудники Центра медицины катастроф госпитализировали пострадавшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU