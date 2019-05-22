Лесник из Маркса пытался спасти родственника от штрафа и сам был оштрафован
Он подделал документ об очистке лесосеки
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В Саратовской области лесника оштрафовали за служебный подлог.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд в Марксе вынес приговор главному лесничему Саратовского областного лесничества.
В ходе расследования было установлено, что 15 декабря 2018 года обвиняемый составил акт осмотра лесосеки с заведомо ложными сведениями, что территория очищена от остатков вырубки и древесина вывезена. Он сделал это для того, чтобы его родственник избежал штрафа.
На суде лесничий полностью признал свою вину. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU