Лесник из Маркса пытался спасти родственника от штрафа и сам был оштрафован

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-22T08:52:55+03:00

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В Саратовской области лесника оштрафовали за служебный подлог.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд в Марксе вынес приговор главному лесничему Саратовского областного лесничества.

В ходе расследования было установлено, что 15 декабря 2018 года обвиняемый составил акт осмотра лесосеки с заведомо ложными сведениями, что территория очищена от остатков вырубки и древесина вывезена. Он сделал это для того, чтобы его родственник избежал штрафа.

На суде лесничий полностью признал свою вину. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU