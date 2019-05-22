2019-05-22T08:52:01+03:00
Общество

В Саратове отремонтируют дороги на миллиард рублей

Валерий Радаев совершил инспекционный выезд
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вечером 21 мая совершил выезд на места дорожных работ.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он побывал на улицах Дубовикова и Исаева, где рабочие фрезеруют дорогу. Также он осмотрел ремонт путепровода на 3-й Дачной.

- Дорожное покрытие на путепроводе было в безобразном состоянии, поэтому он выбран для ремонта в первую очередь. Работы масштабные, они идут сразу двумя асфальтоукладчиками. Ремонтируем в ночное время. Качество будут проверять специалисты лаборатории, у жителей не должно быть нареканий к проведенным работам, — заявил Радаев.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в нашем городе запланирован ремонт 96 участков общей площадью 828 тыс. кв. м. На эти цели предусмотрено финансирование в сумме 1 млрд рублей. Сейчас ремонт ведется на восьми участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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