В час пик встали трамваи из-за ДТП в Мирном переулке

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-22T08:24:32+03:00

Проблемы возникли у маршрутов №№3, 9, 10 и 11

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В Саратове утром 22 мая встали трамваи.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», стоят вагоны четырех маршрутов — №№3, 9, 10 и 11.

Причина — ДТП на рельсах в Мирном переулке.

«Тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом. Вагоны маршрутов №№9 и 10 следуют только до Детского парка и разворачиваются. Трамваи №11 ходят до Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU