В час пик встали трамваи из-за ДТП в Мирном переулке
Проблемы возникли у маршрутов №№3, 9, 10 и 11
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В Саратове утром 22 мая встали трамваи.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», стоят вагоны четырех маршрутов — №№3, 9, 10 и 11.
Причина — ДТП на рельсах в Мирном переулке.
«Тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом. Вагоны маршрутов №№9 и 10 следуют только до Детского парка и разворачиваются. Трамваи №11 ходят до Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU