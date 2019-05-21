В Саратовской области могут создать предприятие по ремонту федеральных трасс

21 Май 21:43 2019-05-21T21:43:07+03:00

Об этом шла речь на встрече Вячеслава Володина и министра транспорта РФ

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21 мая в Москве состоялся разговор Председателя Госдумы Вячеслава Володина с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Как сообщил Инстаграм-канал volodin.saratov, речь шла о создании в Саратовской области самостоятельного федерального предприятия по содержанию и ремонту федеральных дорог.

- Сегодня Саратовская область относится к зоне ответственности аналогичного предприятия в Пензе. Создание в Саратове самостоятельного подразделения позволит повысить качество содержания и ремонта сети федеральных дорог.

Учитывая, что количество федеральных дорог на территории Саратовской области в последние годы увеличилось (Саратов – Сызрань, Саратов – Пенза, Саратов – Озинки, Саратов – Ртищево, в стадии передачи Саратов – Алгай), с этим связана возможность постановки вопроса о создании такой структуры.

Плюс, учитывая, что Саратовская область пограничная и на ее территории есть пограничные переходы, всё это говорит о целесообразности решения создания такого предприятия в регионе.

Эффект от принятия этого решения очевиден: налоги от ремонтных работ будут оставаться в регионе, а не уходить в Пензу, появятся дополнительные рабочие места, Саратовская область вернёт статус межрегионального центра. Часть дорог из других областей отойдёт также под юрисдикцию саратовского предприятия, – сообщает канал volodin.saratov

ИСТОЧНИК KP.RU