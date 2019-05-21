2019-05-21T16:57:42+03:00
Общество

Саратов занимает шестое место в рейтинге убитых дорог списка ОНФ

Координатор проекта Александр Васильев рассказал «КП-Саратов» что такая позиция связана с активностью горожан
Дарья Вострикова
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Александр Васильев (слева)Александр Васильев (слева)Фото: Александр Уриевский
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На медиафоруме Общероссийского народного фронта, который прошел в Сочи, координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев рассказал о ситуации в Саратове. Город занимает непочетном шестое место в российской рейтинге по количеству убитых дорог. В этом можем убедиться, если зайти на сайт проекта.

- В 2014 году мы приезжали в Саратов и видели недавно отремонтированные дороги, которые перекапывали коммунальщики. На следующий год инспекция обнаружила машину, которая пробила колеса о травмайное рельсы. Если посмотреть на Саратов и Энгельс в 2015-2017 году, то они находятся в «черном списке по местам» это очень плохо. Значит, дороги не проживают и половину гарантийного срока, — сказал он.

Руководитель «Карты убитых дорог» добавил, что такие ситуации показывают — люди не могут принимать решения и ищут оправданий, которыми уже насытились жители Поволжья.

Александр Васильев отметил, что в целом ситуация улучшается. Люди стали чаще обращать внимание на плохой асфальт, если раньше перебрать подвеску раз в год было нормой, то сейчас это не устраивает.

К тому же, сами ямы становятся меньше, сейчас уже из луж автомобили никто не достает.

Общественник посетовал на то, что люди которые принимают решения не понимают, что именно нужно делать. Он признался, что порой спрашиваешь человека о предпринятых мерах, а он думает, что уже сделал все возможное.

Деньги расходуются тоже не всегда эффективно. Александр Васильев привел пример с Калининградом, где за федеральные деньги поставили светофоры по программе БКД, но они привели к такому дорожному коллапсу, что все пришлось отключить. А деньги назад было уже не вернуть.

Александр Васильев рассказал о саратовских дорогах.Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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