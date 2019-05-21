Саратовские чиновники раскритиковали сиденья в автобусе №6
Сегодня, 21 мая, специалисты контрольно-ревизионного отдела МКУ «Транспортное управление» проехались в автобусе №6, «поселок Комсомольский» — «ТЦ «Хэппи Молл».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в четырех автобусах раскритиковали сиденья, а в одном обнаружили мусор на полу.
Перевозчику вручили требование об их устранении.
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ИСТОЧНИК KP.RU