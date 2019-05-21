Саратовский спортсмен одержал первую победу чемпионата мира по бадминтону

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-21T16:04:02+03:00

Эта победа принесет хорошие зачетные очки в олимпийский отбор

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В Китае 19 мая начался чемпионат мира по бадминтону среди смешанных команд TOTAL BWF Sudirman Cup 2019.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в составе команды России выступает саратовский спортсмен Владимир Мальков.

Он одержал победу в одиночном разряде над Кенто Нишимото, который является десятым номером мирового рейтинга. Это принесет хорошие зачетные очки в олимпийский отбор.

ИСТОЧНИК KP.RU