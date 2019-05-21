Росгвардейцы под Саратовом нашли пропавшую восемь месяцев назад девушку

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-21T15:28:55+03:00

Она уехала из Балашова и почти год не выходила с родственниками на связь

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В Вольске Саратовской области сотрудники Росгвардии нашли пропавшую более восьми месяцев назад девушку.

- Патруль обратил внимание на молодую женщину, приметы которой совпадают с исчезнувшей в августе 2018 года гражданкой из Балашова. Старшие сержанты Виталий Беляев и Андрей Мазилкин установили, что это она и есть, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Девушка уехала из райцентра и почти год не выходила с родственниками на связь. Ее искали на федеральном уровне. Теперь ее передали инициаторам розыска.

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ИСТОЧНИК KP.RU