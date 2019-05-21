Ночной лихач в Саратове ударил стоявший во дворе автомобиль

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-21T15:05:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова в ночь с 17 на 18 мая неустановленный пока лихач пронесся по двору и ударил припаркованную машину.

Адрес ДТП — Тульская, 37. В 2:29 серебристый автомобиль проехал мимо подъезда №2 на высокой скорости и протаранил стоящий автомобиль, нанеся ему значительный ущерб. При этом, даже не притормозив, как будто не заметив удара, машина уезжает прочь. Можно предположить, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/710133" frameborder="0"></iframe> Зацепил машину во дворе и не остановился.

Благодаря видеоархиву программы «Безопасный дом», этот случай был зафиксирован камерой домофона и передан в полицию для дальнейшего разбирательства и розыска лихача.

Владелица машины с видеозаписью обратилась в полицию в надежде разыскать и наказать виновного.

ИСТОЧНИК KP.RU