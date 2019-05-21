Ночной лихач в Саратове ударил стоявший во дворе автомобиль
В Заводском районе Саратова в ночь с 17 на 18 мая неустановленный пока лихач пронесся по двору и ударил припаркованную машину.
Адрес ДТП — Тульская, 37. В 2:29 серебристый автомобиль проехал мимо подъезда №2 на высокой скорости и протаранил стоящий автомобиль, нанеся ему значительный ущерб. При этом, даже не притормозив, как будто не заметив удара, машина уезжает прочь. Можно предположить, что водитель находился в нетрезвом состоянии.
Зацепил машину во дворе и не остановился.
Благодаря видеоархиву программы «Безопасный дом», этот случай был зафиксирован камерой домофона и передан в полицию для дальнейшего разбирательства и розыска лихача.
Владелица машины с видеозаписью обратилась в полицию в надежде разыскать и наказать виновного.
ИСТОЧНИК KP.RU