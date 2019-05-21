В Саратове прошел театральный фестиваль «Открытый город»
Мероприятие устроили на трех площадках
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В Саратове прошел фестиваль театральных коллективов «Открытый город» в рамках мероприятий, предусмотренных муниципальной программой по развитию культуры.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие собрало на открытой площадке как профессионалов, так и начинающих в сценическом деле.
Фестиваль прошел на трех площадках: в сквере Дружбы народов, на Бульваре Героев Отечества и пешеходной зоне на Волжской улице.
ИСТОЧНИК KP.RU