Юный саратовец ответит за покупку наркотиков
Уголовное дело направлено в суд
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Уголовное дело в отношении 16-летнего саратовца направлено в суд. Его обвиняют в покупке наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 23 января 2019 года парень получил сообщение на телефон с предложением попробовать наркотики и откликнулся на него. Юноша пришел в Кировский район и нашел на условленном месте сверток с синтетикой.
Однако парень попал в поле зрения полицейских, которые досмотрели молодого человека и изъяли наркотик.
Еще до окончания следствия он признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU