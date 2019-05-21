2019-05-21T15:00:11+03:00
Происшествия

Юный саратовец ответит за покупку наркотиков

Уголовное дело направлено в суд
Дарья Вострикова
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Уголовное дело в отношении 16-летнего саратовца направлено в суд. Его обвиняют в покупке наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 23 января 2019 года парень получил сообщение на телефон с предложением попробовать наркотики и откликнулся на него. Юноша пришел в Кировский район и нашел на условленном месте сверток с синтетикой.

Однако парень попал в поле зрения полицейских, которые досмотрели молодого человека и изъяли наркотик.

Еще до окончания следствия он признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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