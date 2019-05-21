Пять детей из Саратова поедут на игру «Умницы и умники»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-21T14:58:32+03:00

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В этом году в Саратовской области впервые отбирали десятиклассников для участия во Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники». Победители известного телепроекта зачисляются в МГИМО МИД России без вступительных испытаний.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, участие принял автор и ведущий телевизионной программы «Умницы и умники», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрий Вяземский. Он стал комиссаром «Ареопага».

Ребята отвечали на вопросы о Юрие Гагарине и саратовской земле, в числе которых: песни какого автора слушал космонавт перед полетами, какой советский художественный фильм традиционно просматривают покорители космоса перед погружением во вселенную.

Первое место заняла ученица ФТЛ №1 Наталия Фоменко, «серебро» и «бронза» достались школьницам из Энгельса: Дарье Поищук из СОШ №18 и Дарье Ивановой из гимназии №8.

Отдельные призы достались Алексею Пчелкину из лицея №37 и Юстине Сафроновй из школы села Синодское.

Юрий Вяземский похвалил уровень подготовки детей и саму область, а также добавил, что в каждом человеке живет «умница», только ее надо найти и беречь.

ИСТОЧНИК KP.RU