2019-05-21T14:04:29+03:00
Общество

В Саратове боевые автомобили проедут по центральным улицам

На День пограничника по Саратову пройдут колонны Марша славы
Ольга Муравлёва
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Фото: Юлия КековаФото: Юлия Кекова
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Сегодня, 21 мая, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция, посвященная Дню пограничника, который отмечается ежегодно 28 мая.

Конференция в пресс-центре «КП-Саратов». Фото: Юлия Кекова

Конференция в пресс-центре «КП-Саратов». Фото: Юлия Кекова

- В мероприятиях на День пограничника будут участвовать и сотрудники пограничного управления, и ветеранские организации. Пройдет чествование ветеранов-пограничников ВОВ, военнослужащих, приведем места захоронения в порядок. Мероприятия состоятся в Саратове, Перелюбском, Озинском и Новоузенском районе, — сказал замначальника пограничного УФСБ по Саратовской и Самарской областям Андрей Шилов

Председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрей Малышев отметил, что 25 мая к 101-й годовщине создания пограничных войск в Ершове открывается десятое отделение «Часовых Родины».

В 20:00 27 мая у памятника пограничника в парке Победы пройдет расчет.

28 мая с 10 до 11 утра на площади Чернышевского, у консерватории, будет собираться колонна Марша славы, состоящая из ретро-автомобилей, а также боевых машин — БТР, ГАЗ-69 и другие. Марш проследует по улицам Радищева, Московская, по набережной Космонавтов и до памятника Гагарину. Там пройдет митинг-концерт, а с 19 до 21 — основной концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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