В Энгельсе восемь человек отравились после посещения кафе

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-21T13:43:14+03:00

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Следователи начали проверку по сообщению из СМИ о госпитализации посетителей кафе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, не менее восьми человек, трое из которых дети, попали в больницу с симптомами кишечной инфекции.

Сейчас учреждение закрыто. Специалисты собрали пробы воды, продуктов, готовых блюд, смывы с объектов внешней среды и провели тбор материала

для исследований от персонала кафе.

Следователи выясняют, связан ли прием пищи в кафе с отравлением граждан.

Напомним, ранее после посещения кафе «Япошка» на проспекте Химиков в Энгельсе, на больничную койку загремело несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU