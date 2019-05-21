В Энгельсе восемь человек отравились после посещения кафе
Проводится проверка
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Следователи начали проверку по сообщению из СМИ о госпитализации посетителей кафе.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, не менее восьми человек, трое из которых дети, попали в больницу с симптомами кишечной инфекции.
Сейчас учреждение закрыто. Специалисты собрали пробы воды, продуктов, готовых блюд, смывы с объектов внешней среды и провели тбор материала
для исследований от персонала кафе.
Следователи выясняют, связан ли прием пищи в кафе с отравлением граждан.
Напомним, ранее после посещения кафе «Япошка» на проспекте Химиков в Энгельсе, на больничную койку загремело несколько человек.
ИСТОЧНИК KP.RU