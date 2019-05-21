Тунеядца из Саратова осудили за два разбоя

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-21T13:33:13+03:00

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Суд признал 30-летнего рецидивиста из Саратова виновным в разбоях.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в январе 2019 года он вышел из тюрьмы. Из-за безденежья 6 марта 2019 года он напал на 48-летнюю женщину, которая шла по Каспийской улице.

Злоумышленник повалил даму на снег, зажал рот, приставил нож к горлу и потребовал денег. Перепуганная прохожая отдала ему сумку, где лежали продукты и 500 рублей.

В тот же день еще одной жертвой злоумышленника стала 28-летняя женщина, которая шла с работы. Мужчина подошел к ней и угрожая начал требовать денег. Та дала 100 рублей.

За свои злоключения мужчину определили на 5,5 лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU