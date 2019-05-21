Тунеядца из Саратова осудили за два разбоя
Суд признал 30-летнего рецидивиста из Саратова виновным в разбоях.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в январе 2019 года он вышел из тюрьмы. Из-за безденежья 6 марта 2019 года он напал на 48-летнюю женщину, которая шла по Каспийской улице.
Злоумышленник повалил даму на снег, зажал рот, приставил нож к горлу и потребовал денег. Перепуганная прохожая отдала ему сумку, где лежали продукты и 500 рублей.
В тот же день еще одной жертвой злоумышленника стала 28-летняя женщина, которая шла с работы. Мужчина подошел к ней и угрожая начал требовать денег. Та дала 100 рублей.
За свои злоключения мужчину определили на 5,5 лет в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU